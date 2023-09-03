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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. زَبَد البحر يغطي عدة مناطق على شاطئ بورسعيد

زَبَد البحر يغطي
زَبَد البحر يغطي عدة مناطق على شاطئ بورسعيد
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غطى زَبَد البحر، اليوم الأحد، عدة مناطق متفرقة بطول شواطئ محافظة بورسعيد التي تمتد لقرابة 7 كيلو متر.

وواصل المصطافين السباحة على شواطئ بورسعيد بشكل طبيعي، في ظل أجواء من الفرحة والسعادة والمرح بينهم، خاصة زوار بورسعيد الوافدين إليها من المحافظات الأخرى عبر عشرات الرحلات الداخلية.

ويشبه "زَبَد البحر" الرغوة، وهو ظاهرة تحدث في جميع البحار نتيجة امتزاج شديد بين ما تحمله مياه البحر من شوائب ومواد عضوية وأملاح ونباتات ميتة وأسماك متعفنة مما يؤدي لتشكل رغوة خفيفة جداً، ولكنها تمتد أحياناً لمسافات طويلة.

زبد البحر على شواطئ بورسعيد ٧
زبد البحر على شواطئ بورسعيد ٧
زبد البحر على شواطئ بورسعيد ٦
زبد البحر على شواطئ بورسعيد ٦
زبد البحر على شواطئ بورسعيد ٥
زبد البحر على شواطئ بورسعيد ٥
زبد البحر على شواطئ بورسعيد ٤
زبد البحر على شواطئ بورسعيد ٤
زبد البحر على شواطئ بورسعيد ٣
زبد البحر على شواطئ بورسعيد ٣
زبد البحر على شواطئ بورسعيد ٢
زبد البحر على شواطئ بورسعيد ٢
زبد البحر على شواطئ بورسعيد
زبد البحر على شواطئ بورسعيد
زبد البحر بورسعيد شواطئ بورسعيد محافظة بورسعيد البحر
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