حازم الملاح: منتدي شباب العالم أصبح ظاهرة دولية شبابية

أشاد حازم الملاح، أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل، وعضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة بمنتدي شباب العالم ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز المامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وأكد الملاح في تصريحات صحفية أن منتدي شباب العالم أصبح تظاهرة شبابية دولية تضم شباب من جميع دول العالم وهو فرصة لتواصل شباب العالم مع كبار صانعي القرار والمفكرين حول العالم.

وأشار الي أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة في ملف تمكين الشباب فأصبح لدينا نواب محافظين من الشباب ومساعدين للوزراء وعدد كبير من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتابع: ننتظر الان مزيدا من التمكين حيث أصبح الآن لدينا القدرة علي الحلم وتحقيقه، وآن الآوان أن يكون هناك محافظين من الشباب ووزراء أيضا خاصة أن هناك شباب أثبتوا نجاح وجدارة في مواقع مختلفة.



وطالب الملاح بضرورة توسيع مشاركة الشباب في مؤتمرات الشباب التي تقام في مختلف المحافظات لتعظيم قدر أكبر من الاستفادة.