"كاش كول" توفر حلولا تكنولوجيا مالية تعتمد على الذكاء الاصطناعى

اكدت وحدة الأبحاث التابعة لشركة "ماكينزي" أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون له دور مهم في دعم الاقتصاد العالمي، حيث يمكن لهذه التقنية أن تُضيف مبلغا يصل إلى 4.4 تريليون دولار سنويًا. استنادًا إلى هذا التوجه، قامت شركة "كاش كول" المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالي بالاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز خدماتها.

ونجحت "كاش كول" في تحقيق تكامل بين الذكاء الاصطناعي التوليدي ومركز كفاءة الذكاء الاصطناعي التابع لها في القاهرة، ما أتاح لها تقديم خدمات مالية مبتكرة في السوق المصرية. تقوم الشركة بقيادة جهود الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتوفير دعم شامل لشركات التكنولوجيا المالية والأعمال بهدف تحسين تجربة العملاء وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

تستفيد "كاش كول" من بنية تحتية تكنولوجية قوية تمكنها من تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. هذا النهج يسهم في تحسين الشمول المالي في مصر، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي توليد أفكار جديدة من البيانات الموجودة بالفعل، مما يعزز من البنية المالية ويسهم في تمكين القطاعات غير المدرجة من الوصول إلى خدمات مالية محسنة.

ووفقًا للتقارير الدولية، من المتوقع أن ينمو حجم الذكاء الاصطناعي في سوق التكنولوجيا المالية إلى 26.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 23.17٪. يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في تحسين الكفاءة وتقليل الوقت والأخطاء في قطاع التكنولوجيا المالية.

تسعى "كاش كول" لتعزيز خدماتها وخلق ثورة في تقديم الخدمات المالية من خلال الذكاء الاصطناعي. تنسجم مبادرات الشركة مع رؤية مصر 2030، وتهدف إلى تطوير مجال الذكاء الاصطناعي وتبادل المعرفة وتوجيه التطورات نحو تحقيق شمول مالي أوسع وتعزيز التمكين الاقتصادي.