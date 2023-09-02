قمر: نتمنى أن تكون بطولة أفريقيا للكرة الطائرة مشرفة لمصر وللقارة السمراء

تحدث المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأفريقية للرجال التي تستضيفها مصر، على هامش قرعة البطولة المقامة في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة.

تقام منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال للطائرة على صالة رقم 2 و 3 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجارى بمشاركة 16 منتخبًا.

قال قمر: “أنه يرحب بجميع المنتخبات المتواجدة في مصر، وأيضًا بالحكام الأفارقة وجميع اللجان المتواجدة سواء الفنية أو لجنة الاحتكام“.

وأضاف: “كان هدفنا هو جمع الأفارقة والعرب في مصر حيث إن جميعنا إخوة وأصدقاء، كما أن اللجنة المنظمة للبطولة والعاملين بها يبذلون جهودًا كبيرة من أجل تنظيم البطولة على أعلى مستوى“.

واختتم قمر حديثه قائلاً: “نتمنى أن تنتهي البطولة بصورة مشرفة لمصر وللقارة الأفريقية، حيث إن الجميع ينتظر هذه البطولة، كما نتمنى أن يقدم المنتخب المصري أداء جيد وقوي ويُتوج باللقب“.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب كلًا من منتخبات: “الجزائر، وبوروندي،“.

بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: “تونس، مالي، تنزانيا، وتشاد“، ويقع في المجموعة الثالثة كلًا من: “الكاميرون، كينيا، غانا، وليبيا“، بينما جاءت المجموعة الرابعة كالتالي: “المغرب، رواندا، السنغال، وجامبيا“.

وشهدت مراسم القرعة حضور كلًا من المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد ونائب اللجنة المنظمة للبطولة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، وفؤاد عبد السلام رئيس لجنة الاحتكام بالاتحاد الأفريقي، وهناء حمزة نائب رئيس الاتحاد، وعايدة إسماعيل ووائل قنديل و تامر بيبرس أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.