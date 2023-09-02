رئيس مدينة الشهداء يتفقد تشطيبات الوحدة الصحية بدنشواي

تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم أعمال التشطيبات النهائية بالوحدة الصحية بقرية دنشواي التي تم إنشاؤها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمعايير ومواصفات منظومة التأمين الصحي الشامل لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالقرية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتواصل المتابعة الميدانية لجميع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز الشهداء للدفع المستمر لنسب التنفيذ، وتذليل المعوقات أولاً بأول، وتلافي أي ملاحظات يمكنها عرقلة تسليم المشروعات، وضمان انتهائها وفق أفضل المعايير والمواصفات.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة الشهداء التشطيبات بمركز شباب دنشواي القديم، والذي من المقرر استغلاله كفرع لمكتبة مصر العامة المقدمة كمنحة من التعاون الدولي.

تشتمل المكتبة على قاعة أنشطة للأطفال، وقاعة للكبار، وقاعة تدريب وتعليم لغات، وقاعة أخرى للكمبيوتر، وقاعة مفتوحة للأنشطة.

ويرجع إختيار قرية دنشواي لإقامة فرع مكتبة مصر العامة إلى ما تتمتع به القرية من أهمية تاريخية، لما شهدته من أحداث تاريخية هامة.

يأتي ذلك ضمن أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نحو بناء المواطن الريفي ثقافياً من خلال وضع الخطط الإيجابية للنهوض بالحياة الثقافية بما يسهم في رفع الوعي لدى المواطن تجاه مختلف القضايا، والموضوعات الهامة من خلال تقديم التوعية بقيمة القراءة بداية من الطفل، وتوفير الكتب في المجالات، والأنشطة، والتخصصات المختلفة بما يحقق العدالة الثقافية بالريف المصري.