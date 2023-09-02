غرفة شركات السياحة تعلن ضوابط المشاركة بمعرض لندن

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن إجراءات المشاركة بمعرض WTM London بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 6 الى 8 نوفمبر المقبل.

وقالت الغرفة في خطاب للشركات اليوم، إنها تلقت إخطارا من المكتب السياحي المصري بلندن يفيد بأنه يمكن الآن تسجيل الشركات الراغبة في زيارة المعرض كزائر واستخراج تذاكر الدخول مجانا حتى 31 أكتوبر المقبل، ثم يتم إستخراج تذاكر دخول المعرض لتلك الشركات كعارضين عندما يتم فتح باب تسجيل الشركات العارضة.

وأكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أنه تم تخصيص جناح للغرفة يمكن للشركات الزائرة استخدامه التي لم تقم بحجز ودفع رسوم الاشتراك للحصول على جناح خاص بها بالمعرض، وذلك لمنح الشركات الفرصة لعقد لقاءات عمل مع نظرائهم من الشركات الاجنبية، وذلك شريطة ان يكون الحجز بحد اقصى مرتين في اليوم (ساعة للمرة الواحدة)، ويتم تخصيص الجناح لعمل لقاءات عمل بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية فقط ولا يسمح بااستخدام جناح الغرفة لعقد اجتماعات مع فنادق مصرية أو شركات مصرية زميلة.

وتابعت: "يتم حجز جناح الغرفة مسبقا عن طريق إرسال بريد الكتروني الي قسم المعارض بالغرفة وذلك لمدة ساعة في اليوم ويمكن الحجز لأكثر من مرة بحد أقصى مرتين يوميا، فيما تقوم الشركة الراغبة في استخدام جناح الغرفة بسداد مبلغ 100 يورو (لمرة واحدة) على أن يتم سداد المبلغ في حساب الغرفة في البنك التجاري الدولي CIB في حالة حجز مواعيد قبل بدء المعرض".

وأضافت الغرفة: "أما في حالة رغبة الشركة في حجز جناح الغرفة أثناء انعقاد المعرض، سيكون ذلك على حسب الامكانية المتاحة للجناح، كما يقبل طلب الشركة للدخول لجناح الغرفة لعمل اجتماع فوري في حالة وجود أماكن شاغرة بعد سداد الرسوم، وتلتزم الشركة بترك الجناح بعد انتهاء فترة الساعة ولا يسمح بمد هذه الفترة الزمنية إلا في حالة عدم وجود حجوزات لشركات اخرى، وتلتزم الشركة بالمحافظة على الجناح والالتزام بالقواعد الخاصة بالمعرض اثناء تواجدها بالجناح".