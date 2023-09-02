شعبة المواد الغذائية: ارتفاع أسعار السلع مؤقت ولا داعي لشراء متطلبات أكثر من الاستهلاك اليومي

قال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤقت ولا داعي لشراء إلا متطلبات الاستهلاك اليومي.

واضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك حالة من الهدوء النسبي المسيطرة على الكثير من السلع الغذائية في الأسواق المصرية، مشيرا الي ان "الالبان" يتراوح سعر كيلو اللبن السائب من 22 - 30 جنيها حسب نسبة الدسم، والمعبأ ارتفع مع بداية شهر سبتمبر الجاري ليتراوح من 30 - 38 جنيها، وفيما يتعلق بأسعار" الجبنة" الجبنة البيضاء يتراوح سعر الكيلو من 90 - 120 جنيها، اما الجبنة التركي فيتراوح سعر الكيلو من 180 - 220 جنيها، وبالنسبة للجبن الكيري السائبة فتتراوح من 80- 100 جنيه للكيلو .

واضاف المنوفي، انه فيما يخص سعر " المكرونة" ، سجل سعر العبوة 400 جرام بسعر 10 جنيهات، وبالنسبة لسعر " الارز " فيتراوح سعر الكيلو من 18- 22 جنيه للكيلو ، وسعر "الدقيق" من 18- 22 جنيه للكيلو ، موضحا ان اسعار " السكر " ارتفعت بشكل ملحوظ الفترة الماضية ليتراوح من 29 - 30 جنيها , وبالنسبة لسعر التونة فهي أيضا ارتفعت، ليتراوح سعر علبة التونة المفتتة من 20- 25 جنيها ، اما القطع من 35- 50 جنيه للعلبة ، اما الاندومى فزادت جميع أنواعها وارتفع سعر العبوة بقيمة تتراوح بين جنيه وجنيهان بداية من سبتمبر .

وقال المنوفي , انه ما يخص سعر زيت الطعام ، فيتراوح سعر العبوة اللتر من 50 - 60 جنيها ، والعبوة لتر الا ربع تتراوح من 40 - 45 جنيها.

وانتقد المنوفي سياسة المرتجعات التي تنتهجها الشركات مع التجار، والتي ترفض قبول المرتجعات والتوالف من التجار وتغييرها، قائلا: استقبلنا شكاوى كثيرة بسبب رفض الشركات استرجاع التوالف، رغم محاولات عديدة من التجار وبصفة خاصة شركتي (شيبسي وبيبسي) و هو ما جعل التجار يلجؤون الي بيت التاجر (الغرفة التجارية) وتقدموا بشكاوي ضد رفض الشركات تغيير التوالف او قبول المرتجعات والتي تمثل خسارة كبيرة علي التاجر، وتم منح هذه الشركات مهلة حتي نهاية العام لتغيير سياسة الاسترجاع واستبدال التالف، موضحا ان التجار يقومون بعمل حصر لهذه المرتجعات والتوالف لإعادتها لهذه الشركات، خاصة وان هامش ربح التاجر بسيط جدا لا يتحمل عبء خسارة عدم استبدال التوالف او المرتجعات، موضحا ان الشركات كانت تقوم تبديل السلع التالفة والمرتجعات بشكل فوري، واصبحت الآن تماطل في تنفيذ استرجاع البضائع التالفة ، محذرا من ان التجار لم يتنازلو عن حقهم في الحصول علي بدل للبضائع التالفة وحتي لا تتصاعد الامور .