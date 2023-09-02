الدوري الإنجليزي.. سون على رأس هجوم توتنهام أمام بيرنلي

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لنادي توتنهام، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مضيفه بيرنلي، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف بيرنلي المباراة على ملعبه "تيرف مور"، في تمام الساعة الخامسة مساء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من البريميرلييج.

واعتمد بوستيكوجلو هيونج مين سون لقيادة الهجوم ويعونه من الخلف مانور سولومون إلى جانب جيمس ماديسون، فيما أبقى البرازيلي ريتشارليسون على دكة البدلاء.

ويبدأ توتنهام المباراة أمام بيرنلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - ديستيني أودوجي

خط الوسط: باب سار - يفيس بيسوما - ديان كولوسيفسكي - جيمس ماديسون - مانور سولومون

خط الهجوم: هيونج مين سون

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط فيما يأتي برايتون في المركز السادس برصيد 6 نقاط.

