وزير خارجية أمريكا يؤكد دعم بلاده لفيتنام في ذكرى عيدها الوطني

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوتي بلينكن، اليوم السبت، دعم بلاده لفيتنام التي وصفها بأنها "قوية ومزدهرة ومستقلة ومرنة".

وأعرب بلينكن وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية عن شعوره بالاعتزاز بالشراكة الثنائية التي بنتها حكومتي وشعبي البلدين، متطلعا للعمل معا على الأولويات التي تعزز الأهداف المشتركة المتمثلة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ المزدهرة والمفتوحة والمرنة والسلمية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأطيب تمنياتي وتهانئي لشعب فيتنام بمناسبة عيدكم الوطني الثامن والسبعين الذي يوافق الثاني من سبتمبر".

وأضاف بلينكن "أتطلع إلى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التاريخية إلى هانوي في 10 سبتمبر الجاري للاحتفال بكل ما حققناه معًا والتخطيط لمستقبلنا المشترك".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق، زيارة فيتنام لتحسين العلاقات مع واشنطن، وقال بايدن"سأتوجه إلى فيتنام لأننا نريد تغيير علاقاتها معنا وأن تصبح شريكا لنا، نحن في وضع تحدث فيه كل هذه التغييرات في العالم ولدينا مجال لتغيير معقول في الديناميكيات".