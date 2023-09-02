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السبت 02 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 5 كيلو هيدرو بحوزة عنصر إجرامى بالمقطم

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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نجحت أجهزة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 5 كيلو هيدرو بحوزة عنصر اجرامى بالمقطم.
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام)،  وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المقطم ضبط 5 كيلو هيدرو بحوزة
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