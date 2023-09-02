ضبط 5 كيلو هيدرو بحوزة عنصر إجرامى بالمقطم

نجحت أجهزة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 5 كيلو هيدرو بحوزة عنصر اجرامى بالمقطم.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.