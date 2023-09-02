تجديد حبس متهم بإدارة شبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص بمصر القديمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بإدارة شبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بإدارة شبكة إنترنت هوائية بالعقار سكنه، بقصد توزيعها على عملائه بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالعقار سكنه وعٌثر بداخله على ( 4 "راوتر" لتشغيل الإنترنت - جهاز سويتش إنترنت – 3 طبق هوائى خاص بالشبكة لإرسال وإستقبال الإنترنت – جهاز سيلفر لتوزيع الإنترنت - 4 جهاز أدبتر لتوصيل الإنترنت - 3 جهاز باور لتنظيم الكهرباء)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.