محافظ أسيوط يناقش خطة برامج ومبادرات إقليم وسط الصعيد الثقافي

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي والكاتب الصحفي أشرف أبوالريش لمناقشة خطة برامج ومبادرات اقليم وسط الصعيد الثقافي خلال الأشهر القادمة وتفعيل الأنشطة الثقافية بقصور الثقافة والمكاتبات المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة تحت رعاية الدكتورة نيفين كيلاني وزير الثقافة ومحافظ أسيوط وإشراف عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء - دعمه الكامل للأنشطة الثقافية والفنية التي تقام بقصور الثقافة والمكتبات المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة وبمختلف مؤسسات الدولة لافتًا إلى أهمية الثقافة في بناء الإنسان وخلق أجيال ذات عقلية ثقافية مستنيرة تسهم في بناء مصر والتصدي للأفكار المغلوطة ورفع الوعي بجانب تحسين الذوق العام والارتقاء بالمواطن ورفع مستوى المجتمع وتطوره في شتى المجالات .

وأشار إلى أهمية المعارض الثقافية والفنية التي تقيمها قصور الثقافة بالمحافظة التي تضم كتبًا وأعمالاً فنية في المجالات المختلفة يتم بيعها للجمهور بأسعار مخفضة وذلك لبناء الفكر وتحصين الوعي وتهذيب السلوك ونشر ثقافة القراءة بين الجميع بإعتبارها تعد أحد أدوات القوى الناعمة للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع مشيدًا بالعروض الفنية والمسرحية التي ينظمها اقليم وسط الصعيد الثقافي بمختلف مؤسساته الثقافية المنتشرة بالقرى والنجوع.

كما طالب المحافظ رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي بالمشاركة في المبادرات والفعاليات التي تنظمها المحافظة وبخاصة إشراك الشباب والطلاب والأطفال في زيارة المشروعات القومية والتنموية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تم ويجري تنفيذها والمدن الجديدة بالمحافظة للوقوف على أعمال التطوير والبناء وتعميقًا لقيم الولاء والانتماء والتعريف بالنهضة التي تشهدها البلاد في ظل الجمهورية الجديدة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه استعرض الكاتب الصحفي محمد نبيل خطة الاقليم الثقافية والفنية وبخاصة مبادرة 1000 مبدع والتي يجري تنفيذها بمختلف محافظات الاقليم لاكتشاف مواهب الأطفال والشباب المبدع بقرى ومراكز المحافظة فضلًا عن تنظيم فعاليات معرض دور الكتب والنشر والتي ستضم أحدث الإصدارات للهيئة العامة لقصور الثقافة والنشر الاقليمي ومختلف دور النشر من كتب ومجلات علمية وثقافية في مختلف المجالات وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين فضلًا عن تنظيم حفلات شهرية بالمسارح والحدائق والأماكن المكشوفة في إطار تحقيق العدالة الثقافية في القرى الأكثر احتياجًا ثقافيًا وتعزيز قيم المواطنة.

وعبر الكاتب الصحفى أشرف أبوالريش عن سعادته لزيارة محافظة أسيوط ومقابلة الوزير المحافظ مشيداً بالحراك الثقافي الذى تشهده المحافظة بمختلف قصور ومكتبات الثقافة بالقرى والمراكز لنشر الحركة الثقافية وتنمية المواهب الشابة وصقل خبرات ومواهب المثقفين الشباب وتنمية روح الابتكار والإبداع لافتًا إلى التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات ودعم ومتابعة مستمرة من الوزير اللواء عصام سعد لاستعادة محافظة أسيوط مكانتها كعاصمة للصعيد والثقافة.

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