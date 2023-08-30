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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الخارجية: مصر تتابع باهتمام تطورات الوضع في الجابون وتدعو الجالية لتوخي الحذر

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية
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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع باهتمام التطورات المتلاحقة التي تشهدها دولة الجابون الشقيقة، وتدعو جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظًا على أمن واستقرار وسلامة البلاد. 

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية أعضاء الجالية المصرية المتواجدين في الجابون إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب مناطق التوتر الأمني، واستمرار التواصل مع السفارة المصرية لضمان سلامتهم، مُعربًا عن تطلع مصر لعودة الاستقرار إلى الجابون في أسرع وقت والحفاظ على سلامة الشعب الجابوني الشقيق.

الجالية المصرية دولة الجابون أعضاء الجالية المصرية السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
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