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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روما: الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة بالنيجر على "طاولة الاتحاد الأوروبي"

إيطاليا
إيطاليا
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وذكرت الخارجية الإيطالية - في بيان، اليوم الأربعاء، - أن الاجتماع سيناقش الحرب الروسية الأوكرانية، الأزمة في النيجر، وتداعياتها على توازن منطقة الساحل.

وأشارت إلى أن الوزراء الـ27 سيعقدون لقاءات غير رسمية مع كل من وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا، وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو ورئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عمر توراي.

وأكد تاياني أن إيطاليا تواصل التزامها بالحل الدبلوماسي للأزمة في النيجر وكذلك للأزمة الأخيرة في الجابون أيضا، فضلا عن العمل بالتنسيق الوثيق مع الشركاء، مضيفا أنه من الضروري أن تحافظ الدول الأوروبية على وحدة نوايا كاملة، في البحث عن مخرج سلمي يضمن السلام والاستقرار لمنطقة الساحل بأكملها، والعمل بالاتفاق مع الشركاء الإقليميين.

الخارجية الإيطالية النيجر أوكرانيا
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