ضبط شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالوايلي

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالوايلى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين – مقيمان بمحافظتى القاهرة والغربية) بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وأقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.