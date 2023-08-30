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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فولهام يطرد توتنهام مبكرا من كأس الرابطة الإنجليزية

توتنهام وفولهام
توتنهام وفولهام
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في مباراة قوية ومثيرة، خرج فريق توتنهام من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو" مبكرًا للغاية على يد فولهام.

جرت المباراة بين الفريقين في إطار الدور الثاني من البطولة وقد شهدت اللقاء تقدم فولهام بفضل هدف من ميكي فان دي فان، بالخطأ في مرمى توتنهام في الدقيقة 19 من الشوط الأول، ولكن تمكن البرازيلي ريتشارليسون من إدراك التعادل لصالح توتنهام في الدقيقة 56، وبهذا انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

وبالتالي، انتقل الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها فولهام لصالحه بنتيجة 5-3. وكان لحارس مرمى فولهام الأداء البارز في هذه الجولة، إذ نجح في التصدي لركلة جزاء لتوتنهام بتنفيذ دافينسون سانشيز.

بهذا الفوز، واصل فولهام مغامرته في البطولة بينما ودع توتنهام المنافسة مبكرًا، لتكون هذه المباراة إحدى اللحظات التاريخية في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لموسم 2023/24.

توتنهام كأس رابطة الأندية الأنجليزية فولهام ريتشارليسون