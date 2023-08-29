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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نصر عبده: توشكى مشروع عظيم.. ومن يزوره سيعرف أن هناك أبطالًا يعملون من أجل مصر

مشروع توشكى
مشروع توشكى
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قال الكاتب الصحفي نصر عبده مدير تحرير البوابة نيوز: «إن توشكى مشروع عظيم، ومن يزوره ويرى ما حدث ويحدُث هناك من إنجازات سيعرف أن كل ما يتردد حوله مجرد شائعات مُغرِضة تستهدف معنويات المصريين».

وتابع في تصريحات تلفزيونية: «من يزور مشروع توشكى سيرى أبطالًا يعملون من أجل مصر والمصريين، سيرى أشجار النخيل التي وصل عددها 2.4 مليون نخلة وقد أثمرتْ، سيرى مزارع الليمون والمانجو والعنب والمحاصيل الحقلية وغير ذلك من الخير في مشروع الأمل والعمل».

وأكد الكاتب الصحفي نصر عبده، أن الأبطال الذين يعملون في المشروع روَّضوا الجبال، وتحدوا التضاريس والمناخ، ورسموا اللون الأخضر في كل مكان، مُوجِّهًا التحية للشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية على ما تقوم به في مزارع توشكى، وشرق العوينات، والفرافرة، وعين داله.

وأضاف أن الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، تعمل من أجل تقليل الفجوة الغذائية، وخَلْق فرص عمل للشباب، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية في مصر، وهو ما حدَث ويحدُث بالفعل.

الكاتب الصحفي نصر عبده نصر عبده توشكى مشروع توشكي