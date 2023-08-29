المفوضية الأوروبية: سنجد مبررا قانونيا يتيح استخدام الأصول الروسية المجمدة

ذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها على استعداد لتقديم مبرر قانوني يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كريستيان ويجاند، إن المفوضية على استعداد لتقديم هذا المبرر القانوني مع الأخذ بعين الاعتبار آراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول استخدام الأصول الروسية المجمدة.

ووفقا له، تعمل المفوضية الأوروبية على هذه القضية بالشراكة مع الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بغية إيجاد طرق متنوعة لحلها.

وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية تجري اتصالات مكثفة مع شركائها في مجموعة السبع الكبار، بهدف "ضمان وجود تنسيق دولي متفق عليه بهذا الصدد".

ولم يحدد المتحدث الموعد الدقيق لتقديم هذا الاقتراح القانوني الذي يتيح استخدام الأصول الروسية المجمدة، مشيرا إلى أن قادة الدول الأوروبية هذه المسألة خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي الأخير نهاية شهر يونيو الماضي.