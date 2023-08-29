محافظ كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى في امتحانات الثانوية العامة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،ختام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022 ،والتي جرى عقدها على مدار 10 أيام، اعتباراُ من 19 أغسطس الجاري واختتمت اليوم الثلاثاء، وأدى 1695 طالب وطالبة امتحان الدور الثاني بالثانوية العامة موزعين على 12 لجنة على مستوى المحافظة.



واطمأن محافظ كفر الشيخ من محمد عبدالله، وكيل الوزارة، خلال متابعته للإمتحانات من غرفة عمليات المديرية "منذ وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان،حيث أدى " اليوم" 137 طالبا وطالبة امتحانات مادة الأحياء و70 طالب وطالبة مادة الرياضيات التطبيقية و 52 طالب وطالبة مادة الفلسفة والمنطق من غرفة العمليات، والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات



وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الامتحانات في يومها الأخير سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، لافتا إلى تكليفاته لرؤساء اللجان بالالتزام بتعليمات الامتحان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، ولم تتلق غرف العمليات أي شكاوى، ولم ترصد مخالفات.