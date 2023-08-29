إسرائيل تجري استفتاء بشأن تقديم المساعدات للاجئين الأوكرانيين

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية ستجري استفتاء وزاري عاجل بشأن اقتطاع عشرات الملايين من الشواكل من ميزانية الوزارات لتقديم المساعدات إلى اللاجئين الأوكرانيين في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن قيمة الاقتطاع الأفقي بلغت 42 مليون شيكل (3.6 ملايين دولار) من الوزارات من أجل مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الأوكرانيين، مشيرة إلى أن ذلك يمثل اقتطاعاً بنسبة 0.06% من موازنات الوزارات الحكومية في العام المالي 2023.

وهاجم وزير الصحة الإسرائيلي موشيه أربيل، أمس الاثنين، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بسبب قراره تمديد التأمين الطبي لـ14 ألف لاجئ من أوكرانيا على حساب ميزانية وزارة الصحة.

وحذر أربيل من أن أي تخفيض آخر في موازنة الوزارة سيؤدي إلى توقف برامج الوزارة وإلحاق "أضرار جسيمة" بالخدمات الأساسية للإسرائيليين.