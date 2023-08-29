ضبط سيدة ونجلها تسببا في وفاة عامل أثناء التنقيب عن الآثار بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بغياب نجلها (عامل - مقيم بذات العنوان)، عقب خروجه من مسكنهما منذ 5 أيام.

وبالفحص تبين قيام المُتغيب بالحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – ونجلها - مقيمان بدائرة القسم) وذلك داخل إحدى الشقق الكائنة بالطابق الأرضى ملك الأولى بذات العقار محل سكنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة ونجلها، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة المُشار إليها، وأثناء قيام المتغيب بأعمال الحفر بحفرة قطرها متر وعمق 10 أمتار أصيب بحالة إختناق أثناء تواجده داخل الحفرة، مما أدى لوفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.