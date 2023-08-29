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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط سيدة ونجلها تسببا في وفاة عامل أثناء التنقيب عن الآثار بالقاهرة

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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 كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بغياب نجلها (عامل - مقيم بذات العنوان)، عقب خروجه من مسكنهما منذ 5 أيام.

وبالفحص تبين قيام المُتغيب بالحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – ونجلها - مقيمان بدائرة القسم) وذلك داخل إحدى الشقق الكائنة بالطابق الأرضى ملك الأولى بذات العقار محل سكنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة ونجلها، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة المُشار إليها، وأثناء قيام المتغيب بأعمال الحفر بحفرة قطرها متر وعمق 10 أمتار أصيب بحالة إختناق أثناء تواجده داخل الحفرة، مما أدى لوفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاجهزة الامنية بالقاهرة لقسم شرطة منشأة ناصر التنقيب عن الآثار الحفر والتنقيب عن الآثار