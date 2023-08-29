بالفيديو.. تفاصيل المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية

قالت الدكتورة عبلة الألفي، المشرف العام على المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، إن الألف يوم هي فترة الحمل لدى الأم وهم 270 يوم بجانب السنتين الأولى من عمر الطفل وهم 730 يوم، مشيرة إلى أن هذه الفترة ذهبية لأنها مسئولة عن تكوين 85% من قدرات الإنسان، والتي تؤثر فيها عوامل كثيرة جدًا، وفي حالة عدم الاهتمام بهذه الفترة وتنمية قدرات الأطفال.

وأضافت "الألفي" في حوارها لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، ، أنه لتحقيق المميزات التي تمكن الطفل من تحقيق التربية الإيجابية لابد من توافر الاهتمام بصحة المرأة والطفل، من خلال التغذية الصحيحة والتربية الإيجابية والابتعاد عن الآفات المجتمعية مثل الزواج المبكر والحمل المبكر والختان وزواج الأقارب، وهي ممارسات تعيق الطفل المولود.

وتابعت، أن المبادرة ابتكرت وظيفة جديدة تسمى مقدم المشورة الأسرية، وهو شخص مدرب على برنامج معتمد عالميا، لتقديم الخدمات الطبية والصحية للطفل والأسرة المصرية، وهو موجود في الرعاية الصحية الأولية وله غرفة خاصة به، موضحة أنه تم البدء في الانتشار على مستوى الجمهورية.

وأردفت، أن غرفة المشورة تقدم عددًا من النصائح للزوج والزوجة، من قبل الزواج وحتى الحمل والولادة، مشيرة إلى أن الإحصائيات الأخيرة أوضحت أن نسبة الأنيميا لدى السيدات الحوامل تصل إلى 47% فقط.