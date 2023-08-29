اليوم.. "الإعلام والعلاقات المصرية الروسية" على منصة مكتبة مصر الجديدة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة فى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، 29 أغسطس الجارى، اللقاء الشهري الذي ينظمه المنتدى المصرى للإعلام بصفة دورية بالمكتبة، ويأتي هذا الشهر بعنوان "الإعلام والعلاقات المصرية الروسية"، والذي يأتي بمناسبة الاحتفال بمرور 80 عاما على بدء العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا.

ويتحدث خلال اللقاء الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، واللواء طارق المهدى رئيس المنتدى المصرى للإعلام، والدكتور خلف الميرى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والإعلامى الدكتور خلف فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون والمشرف على مركز المعلومات بالهيئة الوطنية للإعلام.

ويأتي ذلك بحضور أعضاء مجلس أمناء المنتدى المصرى للإعلام، وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها مكتبة مصر الجديدة ولفيف من المثقفين والشخصيات العامة ورجال القضاء.

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن العلاقات المصرية الروسية تعد من الأهمية بما يمكننا وصفها بأنها علاقات ذات طبيعة استراتيجية، وباعتبار روسيا شريك سياسي وأمني وتنموي.