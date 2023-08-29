غدا.. "دور الفنان في خدمة المجتمع" لقاء فكري بالأكاديمية المسيحية للأعلام الإنجيلية

تعقد الأكاديمية المسيحية للأعلام “اتحاد خريجي وطلبة ماجستير الاعلام والقيادة - كلية اللاهوت الإنجيلية ” غدا الأربعاء، لقاءً فكريًا بعنوان "دور الفنان في خدمة المجتمع"، مع الفنان لطفي لبيب بعنوان "ليلة في حب الفنان لطفي لبيب" وذلك بحديقة السامري الصالح بالمقطم بجوار مقر الكنيسة الإنجيلية، ويدير اللقاء الفنان فريد النقراشي، كما سيكرم الفنان لطفي لبيب عن مجمل أعماله وذلك بحضور كوكبة من الفنانين والإعلاميين وطلبة وخريجي ماجيستير الإعلام.

وجدير بالذكر كُرم الفنان لطفي لبيب مؤخرًا خلال حفل افتتاح مهرجان توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الثانية المقام فى مدينة العلمين الجديدة، كما كُرم عدد من رواد الدراما، منهم المخرج محمد فاضل وهالة فاخر وخالد زكى، ومهندس الديكور سيد أنور، ونانيس نجلة، أحمد أسامة عباس، ورشوان توفيق.

والفنان لطفي لبيب هو أحد أبطال حرب أكتوبر وهو ممثل شامل مثل في المسرح والسينما و الإذاعة و التليفزيون، ولد في مركز ببا بمحافظة بني سويف، وحصل على ليسانس الآداب ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية. وتميز بأدائه التلقائي و الكوميدي، كتب العديد من مسلسلات الأطفال و ساهم في إنتاجها.

وبدأ لطفي لبيب مسيرته الفنية متأخرًا لعشر سنوات، فرغم تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربعة سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأها في عام 1981 بمشاركته في مسرحية (المغنية الصلعاء)، و بعدها مسرحية (الرهائن).