بالفيديو.. زلزال يضرب جزيرة بالي والفنادق تجلي السائحين خوفًا من حدوث تسونامي

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، لحالة الهلع والذعر للسائحين في جزيرة بالي، عقب حدوث زلزال قبالة جزيرة بالي في إندونيسيا، حيث سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هزتين ارتداديتين بقوة 5,4 و5,6 درجة بعد دقائق من الزلزال الذي تجاوزت قوته 7 درجات.

وقامت الفنادق بإجلاء ضيوفها في حين راقب الموظفون الشواطئ خوفًا من حدوث تسونامي، حيث تبع الزلزال عدد من الهزات الارتدادية التي دفعت بالسياح إلى الخروج مذعورين للشوارع، في بالي وجزر أخرى مجاورة، لكن لم يسجل وقوع أضرار كبيرة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال ضرب على عمق نحو 515 كيلومترا، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لبالي، فيما شعر السكان في جميع أنحاء بالي بالزلزال، وكذلك في جزيرتي لومبوك وسومباوا المجاورتين.