الثانوية العامة "دور ثان"| اليوم.. امتحانات ”الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

يؤدي اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2022/2023 في مادة "الأحياء"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)".

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الفلسفة والمنطق".

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء)"، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية ".

وأدى أمس الاثنين، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثانى في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" بإجمالي عدد (19946) طالب/ وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" بإجمالي عدد (6675) طالب/ وطالبة.

كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "علم النفس والاجتماع" بإجمالي عدد (2884) طالب/ وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الأحياء)" بإجمالي عدد (5) طالب/ وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) " بإجمالي عدد (2) طالب/ وطالبة، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة أولى" بإجمالي عدد (1) طالب/ وطالبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد حالتي غش الكتروني، حيث تم ضبط طالب بمحافظة (القليوبية) قام بالغش الإلكترونى خلال امتحان مادة "الجيولوجيا"، كما تم ضبط طالب بمحافظة (كفر الشيخ) قام بالغش الإلكترونى خلال امتحان مادة "علم النفس والاجتماع"، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين.

ويختتم طلاب الثانوية العامة الامتحانات اليوم الثلاثاء، والتي انطلقت السبت الماضي.