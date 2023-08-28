إيداع الطفلة المتهمة بحرق والدها بأطفيح إحدى دور الرعاية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بإيداع الطفلة المتهمة بإشعال النيران بوالدها وحرقه إحدى دور الرعاية لعدم بلوغها السن القانوني، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المجني علية وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به، والتصريح بدفن الجثة عقب الإنتهاء من ذلك.

يذكر أن رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، قد تلقي إشاره من غرفة عمليات النجدة بالجيزة يؤكد مصرع شخص حرقا داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يبلغ من العمر 36 عامًا، به حروق في أماكن متفرقة من جسده.

وبعمل التحريات تبين أن نجلته تبلغ من العمر 15 عامًا، قامت بفتح أسطوانة الغاز واشتعلت النيران في جسد والدها أثناء اشعاله سيجاره ولقي مصرعه في الحال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ التحقيق مع الطفله المتهمة.