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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمد فايز فرحات: مصر والسودان يجمعهما مقومات اقتصادية وتنموية مهمة

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات
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قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه يوجد تاريخ مشترك يجمع بين مصر والسودان، وكذلك القواسم الجغرافية ومصدر المياه واحد وهو رئيسي يعتمد عليه الشعبان.

وأضاف خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي محمود السعيد، أنه يوجد أطر تنظيمية تجمع بين البدين بالإضافة إلى أن هناك تحديات مشتركة مثل عدم الاستقرار في الإقليم بشكل عام وأزمة سد النهضة.

وأكد أن كل هذا يجعل البلدين على أرضية واحدة وبيئة واحدة من الناحية الجغرافية والجيوسياسية والأهم أنه يوجد مقومات اقتصادية وتنموية مهمة للبلدين بحكم الجوار الجغرافي والترابط بين البلدين ورص التكامل الاقتصادي بينهما كبير.

وأشار إلى أن كل هذه العوامل تفسر اهتمام مصر بمساندة الأشقاء السودانيين على الخروج من الأزمة الحالية لأنه لا يمكن تحقيق مكاسب استراتيجية بين البلدين دون تحقيق الاستقرار.

الدكتور محمد فايز فرحات للدراسات السياسية والاستراتيجية مصر والسودان