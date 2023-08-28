رئيس مدينة مطاي يعقد اجتماع المجلس التنفيذي بحضور نواب مجلسي الشعب والشيوخ

عقد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي المجلس التنفيذي لمركز مطا اليوم الإثنين بحضور ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز وبحضور مجدي ملك عضو مجلس النواب و معتز صفوت عضو مجلس الشيوخ عن دائره المركز وجمع من القيادات التنفيذيه والشعبيه بمركز مدينه مطاي ومديري الادارات المختلفه بالمركز وبعض المواطنين ومسئولي الجمعيات الاهليه.

ورحب المحاسب هشام فايز رئيس المركز بجميع الحضور مقدمًا الشكر إلي نواب مجلسى الشعب والشيوخ والسادة مديري الادارات والقطاعات الخدمية بالمركز علي ما تم تحقيقه علي أرض الواقع خلال الفترة الماضية وعلي المجهود المبذوله لتحقيق النتائج المرجوه.

وأكد أهمية تنفيذ توجيهات محافظ المنيا بشأن بذل المزيد من الجهود للوصول إلى مستوى يرضى تطلعات الساده المواطنين وتلبي احتياجاتهم.

وبدأت هويدا خيري مدير اداره المجالس بسرد اعمال المجلس التنفيذي حيث يتم التعليق على البنود من قبل رئيس المركز و نواب رئيس المركز ويتم التعقيب من خلال نواب مجلسي النواب والشيوخ لتوضيح ما تم إنجازه في المرحله السابقه وما سيتم في المراحل المقبله،

واكد رئيس المركز الدور الكبير الذي لعبته الوحده المحليه وفريق العمل التابع لها خلال الفترة السابقه وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد في سبيل تحقيق افضل نتائج مع العمل كمنظومه يجمعها روح الفريق والتعاون.

وأكد رئيس المركز أن مركز مطاى مدرج بالمرحله الثالثه لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعتبر مشروعات خدمية وتنموية ومن مشروعات النفع العام ويعود بالفائدة على عدد كبير من المواطنين

،كما أكد على رؤساء الوحدات المحلية والاحياء ،على ضرورة الاهتمام بملف النظافة، وحسن التعامل مع المواطنين، وسماع شكاواهم والرد عليها بشكل حقيقي، وكذا متابعة الأسعار ومدى توافر السلع بالأسواق ومنافذ البيع، والمتابعه اللحظيه لملف الازالات ووجه مسئولى حمايه الأراضي بالاداره الزراعيه بالمتابعه المستمره والتنسيق مع اداره الازالات بالمجلس لعمل الازالات الفوريه للمخالفات والعمل على الحفاظ على الرقعه الزراعيه بالمركز تنفيذا لتعليمات معالي اللواء الوزير اسامه القاضي محافظ المنيا.

وأكد رئيس المركز على التنسيق مع المجتمع المدني في اطار تحسين الخدمات وحل مشكلات المواطنين.

وقدم مجدي ملك عضو مجلس النواب عدد من الملفات منها توافر بعض أراضي أملاك دوله لامكانيه بناء مدارس عليها او وحدات خدميه للمواطنين بمركز مطاي وأضاف ان أعضاء مجلس النواب عن الدائره مضطلعين بهموم وقضايا المواطن وفي حراك دائم ما بين الجهات التنفيذيه والتشريعيه لحل المشكلات التي تواجه المواطنين بالدائره

كما أكد مجدي ملك عضو مجلس النواب ، على تعزيز آليات التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم للتعرف على مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها مما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و فتح قنوات اتصال مباشرة بين المسئولين والمواطنين للإستماع إلى الشكاوى التي تواجهم والعمل على حلها

وقال معتز صفوت عضو مجلس الشيوخ ان مركز مطاي سيحصل على وحده مرور خاصه بالمركز لخدمه أهالي المركز وذلك بناء على جهود أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتعاون فيما بينهم وبين الجهات التنفيذيه، وأضاف انه سيتم عمل طريق لربط مدينه مطاي بالطريق الصحراوي الغربي، كما اضاف الحديث عن اهميه عمليه احلال وتجديد كوبري علي باشا وأنه متابع لتطور العمل بالكوبري بالتعاون مع مجلس مدينه مطاي.

وقدم معتز صفوت الشكر للمحاسب هشام فايز رئيس المركز و نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والاحياء على ما لمسه فيهم من جديه في العمل وعلى التعاون المستمر لمجلس المدينه في تلبيه طلبات المواطنين.

واستعرض أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بعض الموضوعات المقرر مناقشتها خلال المجلس التنفيذي، واجري الساده النواب بعض المناقشات مع السادة التنفيذين والحضور بشأن بعض المشكلات بالمركز.

وتحدث عبد الحكيم محمد مدير اداره التموين بمطاي عن مجهودات اداره التموين في توفير المقررات التموينيه وفي ضبط السلع والخدمات المقدمه للمواطنين بالمركز.

وأضاف أنه تم فتح منافذ لبيع اللحوم البلديه بأسعار أقل من السوق وذلك من خلال التعاون بين الوحده المحليه وأفراد المجتمع المدني والجمعيات الاهليه من خلال منافذ بيع بالمدينه والقرى وسوف يتم زياده كميه اللحوم وبالتالي المنافذ لتلبيه احتياجات المواطنين.

وفي ختام المجلس التنفيذي وفي لفته طيبه كرم رئيس المركز و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مديري الادارات المتميزه بالمجلس ليكون ذلك حافزا لهم على بذل مزيد من الجهد والاستمرار على نهج التفوق والعطاء في العمل.

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