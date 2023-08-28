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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عرض الفيلم الإيراني "Achilles" بمهرجان تورنتو السينمائي

المخرج فرهاد ديلارام
المخرج فرهاد ديلارام
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اختير الفيلم الإيراني “Achilles” أو “أخيل” للمخرج فرهاد ديلارام، لعرضه العالمي الأول بمهرجان تورنتو السينمائي في نسخته الـ48، والمقام خلال الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر المقبل، يليه عرض أول في أوروبا بمهرجان سان سيباستيان السينمائي.

يتتبع الفيلم فريد - الملقب بأخيل - وهو مخرج سينمائي سابق تحول إلى طبيب تقويم العظام، ويعمل ليلاً في العاصمة الإيرانية. في إحدى الليالي، يتم اقتياده إلى جناح الطب النفسي المحظور بالمستشفى حيث التقى هدية، وهي سجينة سياسية تم إيداعها في المؤسساة منذ سنوات. يؤدي ارتباطهما غير المتوقع إلى إطلاق عملية هروب جريئة ومطاردة مستمرة للسلطات الحكومية.

فرهاد ديلارام، صانع أفلام ولد ونشأ في إيران، هو جزء من موجة من صانعي الأفلام المحليين الذين يعالجون القضايا السياسية داخل المجتمع الإيراني الحديث. في 2019، فاز فيلمه القصير “Tattoo” بجائزة الدب الكريستالي بمهرجان برلين السينمائي الدولي.

Achilles مهرجان تورنتو السينمائي إيران