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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخصين بأسوان لقيامهما باحتجاز آخر والتعدي عليه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط شخصين بأسوان لقيامهما باحتجاز آخر والتعدى عليه وإحداث إصاباته التى أودت بحياته
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو  بمديرية أمن أسوان من إحدى المستشفيات باستقبالها (عاطل  - مقيم محافظة بنى سويف) متوفى إثر إصاباته بحروق وسحجات متفرقة بالجسم رفقة شخصان مجهولان وتركه عقب وصولهما للمستشفى . 
بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (شخصان - مقيمان بمحافظة البحيرة) .. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وقررا بأن المتوفـى قام بإيهامهما بقدرته على ترخيص منجم ذهب لهما بمنطقة مرسى علم بالبحر الأحمر وفى سبيل ذلك استولى منهما على مبلغ مالى.. فقاما بإستدراجه لمدينة مرسى علم وإحتجازه لإسترداد المبلغ والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها، ولدى قيامهما بنقله إلى المستشفى لإسعافه توفـى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

بإحتجاز ضبط شخصين بأسوان أودت بحياته بقطاع الأمن العام