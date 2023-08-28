رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يتفقد لجان امتحانات الدور الثاني.. صور

تفقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، سير أعمال امتحانات الدور الثاني للعام الجامعي 2022/2023، بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

وشدد الدكتور عادل زين الدين، على حرص إدارة الجامعة، على تطبيق كافة الإجراءات اللازمة المنظمة، لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لتحقيق الهدوء والراحة النفسية لطلاب الجامعة، حفاظا على أداء الطلاب أثناء العملية الامتحانية.

وأجرى رئيس الجامعة، حديثا وديا مع مجموعة من الطلبة للاطمئنان على نماذج الأسئلة داخل الورقة الامتحانية والتعرف على احتياجاتهم والمعوقات التي قد تواجههم، موجها بتوفير كافة الأمور اللوجستية للطلبة، لضمان سير الامتحانات بانسيابية عالية، متمنيا للطلاب دوام التوفيق والنجاح.

وأشار الدكتور عادل زين الدين، إلى أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، من خلال عقد غرفة عمليات مستمرة وإيقاف الإجازات على كافة المستويات خلال فترة امتحانات الدور الثاني لحل أي مشكلة قد تطرأ، كما جرى توفير الملاحظين من الجهاز الإداري.

امتحانات الدور الثاني (1)

امتحانات الدور الثاني (2)

امتحانات الدور الثاني (3)