استمرار الحملات التفتيشية للمرور على المنشآت السياحية

قامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة صباح اليوم الإثنين، بتكليف من اللواء ياسر محمد حماية رئيس المدينة بحملة للتفتيش والمرور على ٢ منشأة سياحية للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.

وأشادت اللجنة بوجود تراخيص المنشأة للفندقين وسريان السجل البيئي وترخيص المدير.

ولاحظت اللجنة وجود بعض الملاحظات الصحية والأمن الصناعي بالفندقين وعمل انذار لتلافيها وإخطار المختصين وتم تلافي معظمها أثناء وجود اللجنة.

فيما تلاحظ أيضًا، عدم استيفاء نسبة تشغيل الـ5% العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، عدم تقديم مايفيد نسبة صرف الأرباح للعاملين ونسبة العلاوة الدورية 3% والمقابل المادي للاجازات والأعياد الرسمية، وتم إبلاغ مكتب العمل بالملاحظات.

وأفادت اللجنة بصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك للاستخدام الآدمي.

ونفذت اللجنة بالتنسيق مع عضو من وزارة السياحة والصحة والأمن الصناعي ومكتب العمل والإيرادات بالمدينة تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.

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