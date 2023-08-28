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الإثنين 28 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على طفل أسفل الأنقاض..ارتفاع عدد ضحايا عقار الإسماعيلية المنهار إلى 3 متوفين و2 مصابين

اثناء الانتشال
اثناء الانتشال
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ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار الإسماعيلية إلى 3 حالات وفاة بينهم طفل عمره 4 سنوات وإصابة شخصين  تم نقلهما إلى مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

ونجحت جهود رجال ادارة الحماية المدنية في الإسماعيلية برئاسة العميد محمد كيلاني بالتعاون مع مجلس مدينة الإسماعيلية في إزالة أنقاض المنزل واستخراج 4 ضحايا بينهم مصاب وحيد و3 حالات وفاة.

وقالت المصادر إن المتوفيين هم كلا من حازم الركابي 40 سنة ونجله ياسين حازم 4 سنوات وأيمن إسماعيل 45 سنة 
فيما نقلت سيارات الإسعاف مصاب يدعى محمد سعيد عبد المقصود الي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

أسفل عقار استخراج ادارة الحماية المدنية إصابة شخص تلقي العلاج العثور على طفل