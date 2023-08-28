أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن خشيته من نقل الأعمال القتالية إلى داخل أراضي روسيا، مشيرا إلى أن حلفاءه سيتركونه وحيدا إذا أقدم على ذلك، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وقال خلال مقابلة على قناة "رادا" التلفزيونية، ردا على سؤال المذيع عما إذا كان يسمح بنقل الأعمال القتالية إلى أراضي روسيا: "هناك خطر كبير يكمن في أنه في هذه الحالة سنترك وحدنا بالتأكيد".

من الجدير ذكره، أن السلطات الأوكرانية، هددت بشكل متكرر بنقل الأعمال القتالية إلى داخل الأراضي الروسية، وفي مطلع يونيو الماضي، حاولت مجموعات إرهابية أوكرانية، مكونة من سريتي مشاة آليتين معززة بالدبابات، التوغل في أراضي روسيا في منطقة بلدة نوفايا تافولجانكا ومعبر شيبيكينو الحدودي.

وأحبطت قوات الجيش الروسي بالتعاون مع قوات حرس الحدود والأمن، محاولة نظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي ضد المدنيين بمدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود.

وسبق أن هدد رئيس مديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، الذي اعترف بتورط كييف في الهجمات الإرهابية في روسيا، بشن ضربات جديدة على شبه جزيرة القرم في "الأيام القليلة المقبلة".