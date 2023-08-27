عماد البناني: سأتولى مسئولية رئاسة لجنة الزمالك الليلة

قال عماد البناني، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك لحين إقامة الانتخابات المقبلة، إنه سيتواجد في مكتبه بمقر النادي مساء اليوم، وذلك عقب انتهاء جلسته مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأضاف “البناني” في تصريح لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، تم تكليفي بشكل رسمي بقرار تعييني رئيس للجنة التي سيتدير الزمالك، والتنسيق مع الوزير جاري حاليا لانهاء إجراءات استلام مهمتي.

ومن المقرر أن يقوم البناني في الأيام المقبلة بتشكيل لجان في النادي وفقا للاحتياجات وأبرزها لجنة فنية ولجنة تسويق لفريق كرة القدم الأول.

ويعود فريق الزمالك لإستئناف تدريباته أول سبتمبر المقبل وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

ويخوض الزمالك في بداية شهر ستمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي بدور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث سيخوض الفارس الأبيض لقاء الذهاب لدور الـ32 خارج ملعبه أحد أيام 15 – 16 – 17 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبلين.