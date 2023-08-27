7 سبتمبر.. افتتاح أولى ليالي العرض المسرحي "فوتوغرافيا"

تنطلق أولى ليالي العرض المسرحي الجديد "فوتوغرافيا"، في الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، الموافق ٧ سبتمبر المقبل، بمسرح جراند طيبة، والمقرر عرضه للجمهور لمدة يومين بمشاركة 45 وجها جديدا من خريجي الدفعة الثانية لورشة إعداد الممثل الشامل للعام الثاني على التوالي بعد نجاح الدفعة الأولي في تقديم مسرحية "في حتة تانية" بحضور جماهيري ونقدي لافت، فضلا عن اهتمام عدد من النجوم بالمشروع ودعمه بالحضور، بعد تحقيقه لردود أفعال قوية أثنت علي العمل.

وقال المخرج أحمد تمام، المدير الفني للمشروع، إن مسرحية "فوتوغرافيا" تأتي بعد جهد شاق استمر على مدار أشهر، بهدف إعداد وتأهيل 45 شابا وفتاة من الموهوبين الذين تم اختيارهم من بين مئات المتقدمين لورشة "الممثل الشامل" بقيادة وتدريب المخرج سامح بسيوني.

وأضاف تمام، أن العرض الذي يرفع الستار عنه الخميس ٧ سبتمبر علي مسرح جراند طيبة " بمدينة نصر، يعرض ليومين متتاليين الخميس والجمعة 7 و ٨ سبتمبر 2023، وسيتم افتتاحه وسط حضور ضخم لعدد من الفنانين ونجوم الإخراج التليفزيوني وصناع ومنتجي الدراما في مصر للاحتفاء بالتجربة الهادفة إلى تقديم جيل جديد من الفنانين الجدد بعد تدريبهم واعدادهم بالشكل اللائق احترافيا ليتملك كل منهم أدوات الممثل الشامل من تمثيل، ورقص، وغناء، وأداء حركي وتعبيري، وصولا للعرض الذي سوف يكون مفاجأة لجمهور المسرح المصري.

"فوتوغرافيا" من تأليف سامح عثمان، وأشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور مصطفى حامد، إكسسورات وأزياء سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، دعاية وسوشيال ميديا كريم أبو الغيط، وأحمد مدني، إشراف عام أحمد مسعود، إنتاج عبدالرحمن وأحمد تمام، وإخراج سامح بسيوني.

وقال المخرج سامح بسيوني، إن العرض يقدم في قالب مناسب للأسرة والشباب، ويتناول عددا من قضايا مجتمعنا المعاصرة في إطار كوميدي غنائي استعراضي جاذب لكافة فئات الجمهور، مؤكدا نجاح المشروع في نسخته الثانية في التأسيس لكيان طموح يقوم علي صناعة النجوم من خلال عمل مسرحي وظف خلاله خبراته كمخرج يهتم بتدريب الممثل علي مهارات وفنون الأداء التي تقدمه بشكل لائق للجمهور وصناع الفن كفرصة لاكتشافهم مستقبلا في الأعمال الفنية.

وأعرب بسيوني، عن سعادته بالدعم والحماس من قبل المخرج والكاستنج دايركتور أحمد تمام للمشروع الذي يهدف إلى تقديم طاقات جديدة لديها القدرة على تقديم فن هادف يبرز موهبتهم كخطوة أولى في مسيرتهم المهنية.