جامعة جنوب الوادي تحدد مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد

أعلن الدكتور احمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2023 / 2024 بكليات الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة، والتى تبدأ يوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2023 وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 17أكتوبر 2023.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الكشف الطبي يبدأ الساعة التاسعة صباحاً بمقر المستشفى الطلابي بقنا لكليات الجامعة بقنا ماعدا كلية الهندسة والمعهد الفنى الصحى والمعهد الفنى للتمريض يعقد بمقرات الكليات والمعاهد المذكورة، على أن يقوم الطلاب بإحضار استمارة الكشف الطبي من كلياتهم وصورة شخصية حديثة مع تقديم ما يثبت شخصيته قبل إجراءات توقيع الكشف الطبي، وأشار رئيس الجامعة أنه تحدد يوم الاحد الموافق 3 سبتمبر 2023 موعداً لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الطب البشرى، ويوم الاثنين 4 سبتمبر لطلاب كلية طب الأسنان، ويوم الثلاثاء 5 سبتمبر لطلاب كلية الصيدلة، ويوم الأربعاء 6 سبتمبر لطلاب كلية العلاج الطبيعى، والخميس 7 سبتمبر لكليتى الهندسة والآثار، والأحد 10 سبتمبر لكليتى الإعلام بمقر الجامعة بقنا والألسن بالغردقة.

وأوضح الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تحدد يوم الاثنين الموافق11 سبتمبر موعداً لتوقيع الكشف الطبى على طلاب كلية التمريض بقنا والحاسبات والذكاء الاصطناعى بالغردقة ويوم الثلاثاء 12 سبتمبر لكلية الطب البيطرى والمعهد الفنى الصحى ويوم الاربعاء 13 سبتمبر لكلية العلوم، والخميس 14 سبتمبر لكلية التربية ” تعليم عام ” بقنا والغردقة والأحد 17 سبتمبر كلية التربية” تعليم أساسى ” بقنا والغردقة والاثنين الموافق 18 سبتمبر لكلية التربية” طفولة ” بقنا والغردقة والثلاثاء 19 سبتمبر لكليتى الزراعة والحاسبات والمعلومات بقنا ويوم الأربعاء 20 سبتمبر لكلية التربية النوعية والمعهد الفنى للتمريض، والخميس 21 سبتمبر لكلية العلاج الطبيعى (الجامعة الأهلية بقنا) والأحد 24 سبتمبر لكلية الطب البشرى ( الجامعة الأهلية بقنا ) ويوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر لكليتى الصيدلة والتمريض ( الجامعة الأهلية بقنا ) ويوم الثلاثاء 26 سبتمبر لكليتى الهندسة والحاسبات والمعلومات ( الجامعة الأهلية بقنا ) ويوم الاربعاء 27 سبتمبر لكلية التجارة " طالبات "

والاحد 1 أكتوبر لكلية التجارة ” طلبة ” والاثنين 2 أكتوبر كلية الآداب ” طالبات ” والثلاثاء 3 أكتوبر كلية الآداب ” طلبة ” والاربعاء 4 أكتوبر كلية الحقوق ” طالبات ” والاحد 8 أكتوبر لكلية الحقوق ” طلبة ” ويوم الأثنين 9 أكتوبر لكلية التجارة انتساب ” طالبات ” والثلاثاء 10 أكتوبر كلية التجارة انتساب ” طلبة ” ويوم الاربعاء 11 أكتوبر لكلية الاداب انتساب "طالبات " ويوم الخميس 12 اكتوبر كلية الأداب انتساب " طلبة " ويوم الاحد 15 اكتوبر كلية الحقوق انتساب "طالبات" ويوم الإثنين 16 أكتوبر كلية الحقوق انتساب "طلبة " ويوم الثلاثاء 17 اكتوبر للمتخلفين بكافة كليات الجامعة.