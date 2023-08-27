بالفيديو.. أشرف عقبة: مبادرة «100 يوم صحة» حققت للمواطن حياة كريمة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت تنوعا في الخدمات المقدمة للجماهير، سواء تثقيفية وإرشادية وتوعوية إلى جانب الخدمات الصحية المتعلقة بالاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية.



وأضاف عقبة في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، عبر قناة فضائية «إكسترا نيوز» أن المبادرة تقدم خدمات للأطفال والمرأة وكبار السن وعمل التطعيمات والفحص المبكر للأمراض، وعلاج المرضى والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى علاج المشكلات الصحية المعقدة التي تتطلب دخول المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية.

وأشار إلى أن المبادرة ساعدت بشكل واضح على القضاء على قوائم الانتظار، حيث أصبح بإمكان أي مواطن التواصل مع الأرقام التي حددتها وزارة الصحة للحصول على الخدمة الطبية بطريقة سهلة ومبسطة، كما أن تلك المبادرة حققت للمواطن حياة كريمة بعد وجود خدمات صحية متاحة للجميع، من خلال الفرق المتنقلة التي تتواجد في أماكن التجمعات.