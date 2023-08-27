التحقيقات تؤكد: لا شبهة جنائية حول العثور على جثة شاب بكرداسة

كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بشمال الجيزة عدم وجود شبهة جنائية حول العثور على جثة شاب بكرداسة.

وتبين من التحقيقات أن الشاب أنهى حياته بسبب مروره بأزمة نفسية وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفي داخل شقته.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى “جمال.م.ك”، 30عاما، مصاب بطلق ناري.

بعمل التحريات تبين أن الشاب أنهى حياته بطلق ناري ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.