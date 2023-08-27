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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيقات تؤكد: لا شبهة جنائية حول العثور على جثة شاب بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بشمال الجيزة عدم وجود شبهة جنائية حول العثور على جثة شاب بكرداسة.

وتبين من التحقيقات أن الشاب أنهى حياته بسبب مروره بأزمة نفسية وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفي داخل شقته.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى “جمال.م.ك”، 30عاما، مصاب بطلق ناري.
بعمل التحريات تبين أن الشاب أنهى حياته بطلق ناري ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية العثور على جثة شاب بكرداسة حول العثور علي جثة لا شبهة جنائية قسم شرطة كرداسة مرورة بأزمة نفسية