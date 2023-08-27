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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستوطنون إسرائيليون يقومون بمسيرة استفزازية بالقدس وآخرون يهاجمون بلدة في «نابلس»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكدت مصادر فلسطينية في مدينة (القدس) المُحتلة، السبت، أن عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، قاموا بمسيرة استفزازية، في البلدة القديمة من المدينة.

وجاب المستوطنون بحماية جنود الاحتلال شوارع القدس القديمة وصولا إلى حائط البراق، ورددوا هتافات عنصرية وأدوا طقوسا تلمودية في أسواق البلدة القديمة وتحديدا في شارع الواد وسوق القطانين.

وفي مُحافظة (نابلس) شمال الضفة، هاجم عشرات المستوطنين، بلدة قصرة، الواقعة جنوب المحافظة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أهالي البلدة تصدوا للمُستوطنين؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان.

فلسطين اعتداء مستوطنين القدس نابلس