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السبت 26 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على نوتنجهام

مانشستر يونايتد ونوتنجهام
مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست
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حقق فريق مانشستر يونايتد انتصارًا مثيرًا على ضيفه نوتنجهام فورست، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح نوتنجهام فورست أهداف المباراة بتسجيل هدفين في الدقيقتين الثانية والرابعة من الشوط الأول، من توقيع تايوو أونيي وويلي بولي، لكن مانشستر يونايتد نجح في تقليص الفارق بواسطة هدف للدنماركي كريستيان إريكسن في الدقيقة 17، ثم أدرك كاسيميرو التعادل لمانشستر يونايتد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 67، تعرض لاعب نوتينجهام فورست جو وورال للطرد، ما جعلهم يلعبون بعشرة لاعبين فقط، وحقق مانشستر يونايتد التقدم عبر ضربة جزاء سجلها البرتغالي برونو فرنانديز في الدقيقة 76.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما استقر رصيد نوتنجهام فورست عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

مانشستر يونايتد نوتنجهام الدوري الإنجليزي