أمن القاهرة يكشف ملابسات منشور قيادة سائق برعونة وتحطيمه سيارة بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة بالسير برعونة معرضاً سلامته وسلامة الآخرين للخطر، وقيامه بالإصطدام بإحدى السيارات وإحداث تلفيات بها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وذلك حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعةوبمواجهته بالتحريات أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية