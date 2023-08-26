كاف يخطر الأهلي بالموعد النهائي لإرسال قائمته استعدادًا للسوبر

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد إرسال القائمة النهائي لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري التي تقام في السعودية.

ويلتقي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، مع اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية يوم 15 سبتمبر المُقبل على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي أعلن رسميا اليوم عن موعد ومكان مباراة السوبر الإفريقي.

وأخطر «كاف» مسئولي الأهلي واتحاد العاصمة بالموعد النهائي لإرسال القائمة وسيكون يوم الإثنين المقبل 28 أغسطس، لإرسال قائمة الفريقين التي ستخوض مباراة السوبر الإفريقي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، استضافة السعودية لمباراة كأس السوبر الإفريقي لعام 2023.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الساعات القليلة الماضية، تحدد فيه كل الترتيبات اللازمة والإجراءات التنظيمية للقاء السوبر الأفريقي وموعد سفر الأهلي وكذلك موعد إرسال قائمة الأهلي من لاعبين وجهاز فني وإداري وطبي.