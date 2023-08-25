الدوري السعودي.. لابورت أساسيًا مع النصر أمام الفتح

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفتح، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن) 2023-2024.

يحل النصر، اليوم الجمعة، ضيفًا على الفتح بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الإسباني إيمريك لابورت في التشكيل الأساسي للعالمي، بعد أيام قليلة من وصوله إلى الأراضي السعودية، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، ليقود خط الدفاع أمام الفتح في مباراة الليلة.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق النصر، تواجد رونالدو والسنغالي ساديو ماني، رفقة عبدالرحمن غريب في الخط الهجومي.

ويغيب البرازيلي أندرسون تاليسكا عن اللقاء؛ بسبب الإصابة، وكذلك مواطنه أليكس تيليس، على أن يتواجد في وسط الملعب، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

تشكيل النصر أمام الفتح

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، جيسلان كونان، إيمريك لابورت، محمد الفتيل

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيليو بروزوفيتش

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

ولم يحصد النصر أي نقطة حتى الآن في الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن)، حيث خسر في مباراتين أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف، وتلقى الخسارة من التعاون بثنائية دون رد.

ويحتل الفتح المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، جمعها من تعادل مع التعاون، وفوز على الأخدود.