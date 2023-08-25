صور..ليلة الدموع تبهج جمهور جدة وتألق استثنائي للنجوم المشاركين 

شهدت مدينة جدة ضمن فعاليات تقويم جدة حفلاً غنائيا جمع كوكبة من الفنانين في ليلة الدموع، شارك فيه 8 مطربين، من بينهم الفنانين : أحمد كمال ، طارق الشيخ، مسلم، حمادة هلال، تامر عاشور، أحمد سعد، هيثم شاكر، إلى جانب الفنان اللبناني آدم، بقيادة المايسترو هاني فرحات.



افتتح الحفل بمشاركة فريق روح الشرق في ليلة الدموع بأغاني الكورال الحزينة على أغنية "لو هتسيب ، عمال بتيجي في بالي " كما أقامت الشركة المنظمة بتجهيز المناديل لجمهورها الحزين على مقاعد الحفل.

بدأ الحفل للوصلة الغنائية الأولى بحضور الفنان أحمد كامل ، وتغنى بمجموعة من الأغاني الحزينة من ضمنها أغنية "انا مستنيك ، قولي غاب" وقال لجمهوره "حابب أتمنى لكم ليلة سعيدة لكن هكون كذاب".

كما أكمل الوصلة الغنائية الثانية بحضور الفنان مسلم ، وتغنى بمجموعة من الأغاني الحزينة من ضمنها أغنية " مبقتش أعرف أعمل ايه، قلب في الدفاتر ، مش ندمان ".

وفوجئ الجمهور بدخول الممثل محمد جمعة بقوله " اللي راح منك عمرك ما تزعل حيجي اللي أحسن منه ومش عايز اليوم فرح " وقد شهد الوصلة الغنائية الرابعة بحضور الفنان هيثم شاكر وقدم الأغاني "انا عمري في يوم ما حلمت ، مفيش بعد بينسيني ، كنت مداويني، سبب واحد، احلف بالله " كما تابع الوصلة الغنائية الخامسة الفنان آدم ، وتغنى بمجموعة الأغاني الحزينة "قولو للي أكل الحرام ، خلص الدمع ، خلصت لحكايى ، على بالي ، هذا انا ".

و تفاعل الجمهور بالمفاجاة الثانية بدخول الفنانة شيرين على المسرح وتغنت بأغنية " مشاعر، كدابين ، كده ، نسيني ، قال صعبان عليا ، جرح تاني" وقالت شيرين رسالة على المسرح :"شكرا إلى الفنانات أحلام وأنغام "شكراً لبنت الاصول وكتر خيرك..".

وتابع الحفل بالوصلة الغنائية المستمرة مع الفنان حمادة هلال بمجموعة من الأغاني من ضمنها أغنية " دموع ، ساعات ، كل ما أفكر فيك " وتابع الحفل بصوت الفنان أحمد سعد ، بمجموعة من الأغاني الحزينة من ضمنها أغنية " سالت نفسي كتير ، وحشني نفسي ، ملكش مكان ، كلام انتهى " وقدم أحمد سعد دويتو مع الفنان تامر عاشور على أغنية " تملي " كما عاش الجمهور حفل مليئ بالحزن وختم الحفل مع الفنان تامر عاشور بمجموعة من الأغاني " قولوا سماح ، كنت فين ، علموها عني ، كان موضوع ، بقول عادي" .