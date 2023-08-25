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الجمعة 25 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مهرجان العلمين.. السعادة تغمر الجمهور الفلسطيني: تربينا على المسلسلات والأفلام المصرية

مهرجان القاهرة للدراما
مهرجان القاهرة للدراما
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رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" آراء الجمهور الفلسطيني في رام الله في انطلاق مهرجان القاهرة للدراما المُقام في مدينة العلمين الجديدة في دورته الثانية تحت شعار 60 سنة دراما.

وقالت مواطنة فلسطينية لكاميرا "القاهرة الإخبارية" إن الدراما المصرية من تعتبر الأقدم والأكثر تاريخًا في الوطن العربي، مؤكدة أنها دراما شاملة تتناول قضايا أسرية واجتماعية وقضايا أخرى مهمة.

وقالت سيدة أخرى: "أشعر بأن الأفلام والمسلسلات المصرية موجودة في كل بيت في جميع الدول العربية، ولغتها الأقرب إلى القلب والكل يفهمها وتعايشنا معها منذ طفولتنا، وتربينا على أعمال كوميدية واجتماعية".

وأضاف شاب فلسطيني أنه تربى على المسلسلات والأفلام المصرية خصوصًا المسلسلات القديمة التي تناولت الأوضاع الاجتماعية والحياة الواقعية التي نعيشها كشعب عربي.

 

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