ضبط شاب أطلق الرصاص فى مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور بالنزهة

القى رجال مباحث القاهرة القبض على شاب أطلق الرصاص فى مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور بدائرة قسم شرطة النزهة.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه حال سيرة بالسيارة خاصته بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه

وبين قائد سيارة أخرى على أولوية المرور، إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بإشهار سلاح نارى فى وجهه وإطلاق عيار نارى على الباب الخلفى للسيارة، نتج عن ذلك عن ثقب بالباب الخلفى.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى الواقعة وعُثر بحوزته على (طبنجة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" - عدد من الطلقات النارية - عدد 4 خزنة خاصة بالطبنجة).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.