السورية فايا يونان تفتتح أولى ليالي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

تحيي المطربة السورية فايا يونان، الليلة الأولى من ليالي مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في نسخته الـ31، التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم الجمعة، بمحكي القلعة، في حضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

تقدم المطربة السورية فايا يونان عدد من أعمالها الخاصة منها: "غن، ومثل اليوم، ويا ليته يعلم، ويا قاتلي، وفى الطريق إليك، وأحب يديك"، إلى جانب نخبة من أعمال زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب الأصيل.

ومن المقرر أن تكرم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، 11 شخصية أثرت الساحة الفنية في مصر والوطن العربى، إلى جانب أسماء أسهمت فى نجاح الدورات السابقة وهم: الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الأوبرا الأسبق، واسم الشاعر الراحل شوقى حجاب، واسم الفنان الراحل أحمد منيب، والمايسترو عبد الحميد عبد الغفار، والشاعر مجدى نجيب، والسوبرانو تحية شمس الدين المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة، والمايسترو ناير ناجى، والمطربة ريهام عبدالحكيم، والمهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا، وابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا، ومحمد السيد عبدالمقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

وتقام فعاليات النسخة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، فى الفترة من 25 أغسطس الجاري حتى 7 سبتمبر المقبل، والتي تضم 45 حفل متنوع على مسرح المحكي بقلعة صلاح الدين.