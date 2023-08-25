«مياه الجيزة» تنظم قافلة توعوية بقرية «طناش» بالوراق.. صور

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قافلة مائية شاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية طناش، وذلك بالتنسيق مع حي الوراق.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، أن القافلة شملت العديد من الأنشطة التوعوية، بدأت بحملات توعية، وطرق أبواب للحث علي أهمية ترشيد استهلاك المياه وإتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وعمل استطلاع لرأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية طناش.



وأشار، إلي توزيع بروشورات تحمل رسائل توعية للمواطنين، والتعريف بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن ١٢٥ لتلقي الشكاوي وصفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" والموقع الإلكتروني للشركة.

وتابع رئيس مياه الجيزة، قام فريق المعامل المشارك بالقافلة، برفع عينات عشوائية من مياه الشرب بمنازل المواطنين للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وفي الإطار ذاته، شهد مركز شباب طناش، عدة أنشطة توعوية، تضمنت ندوة للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وورشة لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وتوزيع مطبوعات للتوعية المائية.

1000125417

1000125426

1000125420